القاهرة - أ ش أ

نجحت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع النقد الأجنبي.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهمين بشراء النقد الأجنبي من عملائهما بمحافظة بنى سويف وتجميعه وبيعه لعملائهما بالقاهرة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات, تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجمالية حيث اعترفا بارتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما, وتم التحفظ على المبلغ المالي وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية.