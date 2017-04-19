القاهرة -أ ش أ

أكد الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة أن مصر قيادة وشعبا سنخوض المعركة ضد الإرهاب حتى النهاية مهما كانت التكلفة مشيرا إلي أن الاعتداء على أي مواطن هو اعتداء على الإنسانية كلها وأنه لا يوجد اختلاف بين تفجير كنيسة أو مسجد فكلاهما دور عبادة.

وقال وزير الثقافة – في بيان للوزارة اليوم الأربعاء حول نتائج لقائه بوفد كنسي ضم الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس مايكل يوسف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي وراعي كنيسة أطلنطا بالولايات المتحدة ونيك أيرز مستشار نائب الرئيس الأمريكي – “إن جميع الأجهزة في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل جنبا إلى جنب ضد الإرهاب”.

وأكد وزير الثقافة أن تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية كان عملا إرهابيا غاشما يرفضه كل المصريين.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول العلاقات المصرية الأمريكية ودور مصر فى مواجهة الإرهاب.

ونقل الوفد تقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب, وموقفها تجاه الأحداث الأخيرة الخاصة بتفجير الكنيستين.