الإسماعيلية - أ ش أ

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأربعاء 48 سفينة بحمولات بلغت مليونين و800 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 22 سفينة عبرت القناة اليوم ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات (انديان أوشن)، التابعة لهونج كونج, بحمولة بلغت 193 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 26 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية (ايلي ميرسك)، بحمولة بلغت 173 ألف طن.