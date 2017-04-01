أخبار مصر - ياسمين سنبل

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية للمؤسسات والافراد المحليين.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 1.01% ليبلغ مستوى 12895.3 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.88 % مسجلا 2069.54 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 1.47 % مسجلا 12160.07 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.68 % ليبلغ مستوى 589.32 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.68% ليبلغ مستوى 1362.38 نقطة

قالت ماريان عزمي المحللة المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق بدات جلسة اليوم على تراجع تاثرا بحادث امس الارهابي في سانت كترين الا انها تجاوزت اثره كما فعلت من قبل في الحوادث الارهابية في كنائس طنطا والاسكندرية.

واضافت ان البورصة المصرية بشكل عام ادئها جيد وتسير في خط عرضي، لافتة الى انه أمر صحي ان يبقى المؤشر فترة طويلة ما بين مستوى 13000 /13100 نقطة لكي تستكمل طريق الصعود.

اما عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون سوق المال فرأت عزمي انها بشكل عام تصب في صالح المستثمر الا ان هناك “تفاصيل كثيرة غير معلومة حتى الان” حسب وصفها.