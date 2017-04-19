القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي(الأهلي ومصر ) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه .

وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي, سجل سعر الدولار18.05 جنيه للشراء و 18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي , بنك الأسكندرية و الأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، والبيع 10ر18 جنيه .

وفي بنك البركة – مصر – بلغ سعر الدولار 18.05 للشراء والبيع 18.15 جنيه.