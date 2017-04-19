اخبارمصر- عصمت سعد

أعلنت حركة الدفاع عن الازهر و الكنيسة أنها ستنظم حفل استقبال تاريخي كبير يليق بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي سيزور مصر يومي 28 و29 إبريل الحالي، بمشاركة القوى المدنية والاجتماعيه والسياسية والاحزاب وسيتم طباعة مليون صورة للبابا وشعارات تحمل رسالة سلام من مصر للعالم اجمع.

وصرح اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامه الاسبق، والشهير ب ” العلامة” فى أروقة أجهزة المخابرات العربية، أننا ندعو كافة الاصدقاء والمخلصيين للمشاركة فى هذا الحفل والتجهيز له بما يليق بمصر الكبيرة، وضيفها الغالى على القلب الذى بزيارته للارض التى احتمت فيها العائلة المقدسة من بطش وأضطهاد هيرودس، يؤكد ان مصر بلد السلام والامن والامان.

واضاف صادق الذى قاد معركة تحرير طابا، أن زيارة البابا فرانسيس إلى مصر مهمة جدا، ورغم أنها لا تتجاوز الـ 26 ساعة، لكن لو أحسنا توظيفها سيكون حدثا تاريخيا بمعنى الكلمة، وأول هذه الأشياء يجب أن يكون الاستقبال والاحتفاء ببابا الفاتيكان كبيرا ومشرفا يليق بما نتوقعه من هذه الزيارة.