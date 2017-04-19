اخبارمصر- د. هند بدارى

تستضيف قاعة الباب سليم الخميس معرضاً لأعمال الفنانة القديرة عزيزة فهمي في مجال الموزاييك ويفتتح المعرض ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تمام السابعة مساءاً بحضور عدد من الفنانين والنقاد.

وذكر د. خالد سرور “يمثل المعرض إطلالة مرتقبة على عالم الفنانة عزيزة فهمي وأسلوبها وما تحمله لوحاتها من إبداع يعكس مستوى متفرد سواء في قيمته الفنية والجمالية أو فيما يحمله من ثراء وتنوع في الموضوعات والمدارس التي تتنقل بينها بسلاسة مدهشة ومناسبة متميزة لمشاهدة ملمح مهم من التجربة الإبداعية للفنانة والممتدة لأكثر من نصف قرن .. ”

يستمر عرض الأعمال لمدة أسبوعين قاعة الباب سليم ساحة دار الأوبرا المصرية.