اخبارمصر- د. هند بدارى

تبدأ فعاليات المؤتمرالدولي الرابع لأمراض القلب وذلك بحضور ومشاركة كبار علماء القلب في العالم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الزمالك تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وعدد من الدول لتدريب شباب الأطباء.

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الأطباء والخبراء الأجانب وأطباء مصريين وأساتذة جامعات متخصصين في أمراض القلب بالإضافة إلى وجود كبار أطباء القلب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستقام من خلال فعاليات المؤتمر بث حي لعمليات قلب مفتوح تنقل من الولايات المتحدة مباشرة، وسوف يقوم الفريق مميش بجولة تفقدية مع السادة الأطباء ضمن فعاليات المؤتمر لهيئة قناة السويس، كما سيعلن مميش عن مفاجأة لتبادل الخبرات مع الوفد الطبي الأمريكي وشباب أطباء القلب المصريين.