اخبارمصر- د. هند بدارى

تبدأ فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الذى تقيمه وزارة الثقافة من خلال قطاع العلاقات الثقافية وقطاع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور فى الفترة من 20 – 26 أبريل 2017 مسرح بئريوسف بقلعة صلاح الدين وعدة أماكن تاريخية بالقاهرة .

واكد الدكتور أيمن عبد الهادى أن دورة المهرجان لهذا العام تشهد إقبالا كبيرا حيث يشارك أكثر من 16 فرقة فنية من مختلف ثقافات العـالم تحت شعار “حوارالطبول من أجل السلام”، من بينهم لأول مرة الإكوادور من أمريكا الجنوبية .. الصين والسعودية .. إندونسيا .. الأردن من أسيا وروسيا واليونان من أوربا ومن أفريقيا..مورشيوس الجزائر.. بروندى .. نيجيريا .. غينيا كوناكري .سيراليون .. نيجيريا بالإضافة الى مصر.

ومن المقرر أن يقام أكبر كرنفال دولى بشارع المعز يوم 21 أبريل الجارى فى ويختتم المهرجان يوم 26 أبريل الجارى تزامناً مع الإحتفال بأعياد سيناء بمشاركة جميع الفرق والدول فى احتفالية دولية كبيرة بالإضافة الى انه سيتم الإنتقال بفعاليات المهرجان إلى الأقصر لتقديم عروض فنية ضمن إحتفالات الأقصرعاصمة الثقافة العربية بالفترة من 27 – 29 أبريل الجارى.