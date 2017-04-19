زيورخ - أ ش أ

طالبت باتريسيا بانيكو, مدربة منتخب ايطاليا لكرة القدم تحت 16 عاما, وهي أول امرأة تتولى تدريب منتخب للرجال, بالتركيز على الكفاءة المهنية, بغض النظر عن النوع .

واكدت انه من الرائع أن تتخذ نساء كثيرات نفس طريقها في مجال الرياضة.

وأشارت بانيكو -في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أن الاهتمام الإعلامي بها على أساس أنها أول مدربة لمنتخب من الشباب كان مدهشا..

واشارت الى انها تثق في تواجد مدربات في عالم كرة القدم للرجال في أقرب وقت, ليس لأنهن الأفضل, بل لأن المهم هو الكفاءة المهنية, بغض النظر عن النوع.

وأوضحت اللاعبة السابقة التي سجلت العديد من الأهداف الدولية مع إيطاليا أنه بعد اعتزالها كلاعبة وخوضها تجربة التدريب أصبحت أكثر عقلانية, وأنه أثناء تواجدها خارج الملعب تحاول التحكم في المواقف وتوقع سيناريو المباراة وتوجيه اللاعبين باستمرار.

وأكدت بانيكو إعجابها بكل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييجو سيميوني والألمانية سيلفيا نايد, واكدت إنها من مناصري اللعب الهجومي.. وطلبت من نجوم فريقها خلق الفرص التهديفية في كل مباراة والضغط على الخصم والتسجيل.