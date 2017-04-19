ليفربول - أ ش أ

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعترض على عودة جيرارد ديولوفيو إلى صفوف الفريق من جديد.

واكدت صحيفة “ليفربول إيكو” أن ميسي لا يريد عودة لاعب إيفرتون المعار حاليا إلى نادي ميلان في الوقت الحالي إلى البارساولم تكشف الصحيفة المقربة من إيفرتون عن الأسباب الحقيقة وراء رفض النجم الأرجنتيني العودة المحتملة لديولوفيو في الميركاتو الصيفي المقبل لكنه من المرجح أن هذا الرفض يأتي بسبب رغبة ميسي في تواجد أسماء أكبر منه.

الجدير بالذكر أن برشلونة يملك بندا في عقد ديولوفيو مع إيفرتون يتيح له إعادة الشراء من جديد وتم فتح باب عودته بعد المستوى الكبير الذي يقدمه مع ميلان منذ شهر يناير الماضي.