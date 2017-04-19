لندن- أ ف ب

يصوت النواب البريطانيون اليوم على اجراء انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها رئيسة الحكومة تيريزا ماي لتعزيز موقفها في المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وتحتاج ماي التي فاجأت الجميع الثلاثاء بدعوتها الى انتخابات مبكرة، الى موافقة ثلثي مجلس العموم لدعوة البريطانيين الى التصويت قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد للاقتراع.

وتبدو النتيجة محسومة لمصلحتها اذ أعلن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، اكبر تشكيلات المعارضة البريطانية، انه يؤيد هذه الفكرة، وان كان يجازف بذلك بموقعه.

وفي الواقع تشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى تقدم المحافظين بـ21 نقطة على العماليين. وقال وين غرانت استاذ العلوم السياسية في جامعة ووريك انه اذا واجه حزب العمال “هزيمة قاسية فان كوربن سيرحل”.

وتريد ماي الاستفادة من نقطة الضعف هذه لتعزيز اغلبيتها البالغة حاليا 17 مقعدا في مجلس العموم. وتفيد التقديرات الاولية ان المحافظين يمكن ان يعززوا اغلبيتهم لتصبح اكثر من مئة نائب من اصل 650 مقعدا في المجلس.