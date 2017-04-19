أخبار مصر- نهى حمودة

أكد د. سامح عبد الشكور عميد معهد السكر الاسبق ان مرض السكر استعداد وراثي ولا يشترط ان يورث مرض السكر للابناء ولفت الى ان السكر مرض يصنعه الانسان بعادات صحية خاطئة وبسبب التوتر والعصبية والوجبات السريعة وتناول غذاء غير صحي وتناول الادوية بدون استشارة الطبيب

وذكر ان تغيير نمط وسلوكيات الحياة والابتعاد عن المقليات والالتزام بتناول عيش الردة او العيش السن والخضروات النيئة والمطهية مع الابتعاد عن البطاطس والبسلة والمكرونة وتناول الفواكه الطازجة مع الاقلال من تناول السكر والذي يؤدي الى استهلاك البنكرياس والدقيق الابيض والملح الزائد والمخبوزات ونصح بممارسة الرياضة

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