جاكرتا -أ ش أ

توجه الناخبون فى العاصمة الأندونيسية جاكرتا صباح اليوم لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية لانتخاب حاكم المدينة, وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن المنافسة محتدمة بين باسوكى تيهاجا بورناما الحاكم الحالى, وهو مسيحى من أصل صينى, وانيسى راسيد باسويدان, وهو مسلم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية فى مراكز الاقتراع, إلا أن الحالة المزاجية فى جاكرتا ليست متوترة ولايزال هناك جو احتفالى.

ومن جانبه, قال بورناما, عقب الإدلاء بصوته فى شمال جاكرتا, “أناشد المواطنين فى جاكرتا التوجه للإدلاء بأصواتهم لأن مستقبل المدينة فى أيديهم, ولا يتعين عليهم الشعور بالخوف لأن الشرطة هنا توفر الأمن”.. وبدوره, قال باسويدان, عقب الإدلاء بصوته فى جنوب جاكرتا, “إنه متفائل بالانتصار”.

يشار إلى أن بورناما الملقب ب`”أهوك”, هو أول حاكم مسيحى من أصل صينى لجاكرتا منذ 50 عاما, وسبق أن دعا سكان العاصمة فى سبتمبر الماضى بألا “ينخدعوا بمن يستخدمون القرآن” للفوز عليه فى الانتخابات, وهو ما اعتبره ناشطون تصريحا “مسيئا” للقرآن وتسبب بخروج العديد من المظاهرات الغاضبة.

ورغم اعتذار أهوك عدة مرات قائلا “إن تصريحاته أسىء فهمها, إلا أنه أحيل للمحاكمة, ومع ذلك فإن القانون الإندونيسى لا يمنعه من الاستمرار فى منصبه ومن الترشح للانتخابات”.

يذكر أن الجولة الأولى أجريت فى 15 فبراير الماضى, وتقرر عقد جولة ثانية نتيجة عدم حصول أى من المرشحين على 51% من الأصوات