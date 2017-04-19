رويترز

قالت حكومة كوستاريكا إن شركة ديسكفري كومنيكيشنز، المالكة لقناتي ديسكفري تشانيل وأنيمال بلانيت، ستبني متنزها بتكلفة 400 مليون دولار في كوستاريكا.

وأضافت الحكومة أن شركة الاستثمار المحلية، صن لاتين أمريكا، ستكون المسؤولة عن تطوير المشروع الذي يقع على مساحة 1977 فدانا في منطقة جوانا كاستي، وهي مقصد سياحي ساحلي يقع على بعد نحو 255 كيلومترا شمالي العاصمة.

وقال الرئيس لويس جيليرمو سوليس، رئيس كوستاريكا في مؤتمر صحفي إن المتنزه سيضم فنادق ومناطق لأنشطة المغامرات البيئية والألعاب الرياضية ومطاعم وإنه سيوفر ألفي وظيفة خلال فترة الإنشاء بين عامي 2018 و2020 .

ولم تقدم شركة ديسكفري كومنيكيشنز ولا شركة صن لاتين أمريكا أي تفاصيل عن الاتفاق المبرم بينهما.