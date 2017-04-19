القاهرة - أخبار مصر

وصلت الغواصة الالمانية “تحيا مصر” ، منذ قليل، للمياه الإقليمية المصرية للانضمام للقوات البحرية، حيث تُقام مراسم التسليم ورفع العلم المصرى عليها، وتأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد.

ويقود الغواصة الألمانية من “طراز تايب 1400/209″، عدد من ضباط القوات البحرية المصرية ، ممن تم تدريبهم مع الجانب الألمانى، وقادوا السفينة منذ إقلاعها من ألمانيا.

تُعد الغواصة الألمانية التى تم بناؤها بترسانة شركة (تيسن كروب) إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها فى حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، التى تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.