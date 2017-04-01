سنغافورة - رويترز

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي تعاني منها السوق منذ عام 2014 على الرغم من أن زيادة الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة ما زالت تضغط على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 54.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش وهو مستوى يقترب من إغلاق الجلسة الماضية.

ولم تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا تغيرا يذكر عند 52.43 دولار للبرميل.