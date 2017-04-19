القاهرة - أخبار مصر

هبطت مؤشرات البوصة المصرية في مستهل تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.14 % ليبلغ مستوى 13008.75 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.51 % مسجلا 2077.26 نقطة.

وتراجع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.82 % مسجلا 12240.64 نقطة.

هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.21 % ليبلغ مستوى 592.13 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.28 % ليبلغ مستوى 1367.85 نقطة.

كانت البورصة المصرية أغلقت الثلاثاء – اول جلسات الاسبوع – فوق 13 الف نقطة بعد ان قلصت مكاسبها المبكرة تحت ضغوط اغلاق مراكز مالية وفقا لالية البيع والشراء في ذات الجلسة.