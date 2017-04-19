رويترز

اعلن منظمو حفل جوائز توني المسرحية إن الاختيار وقع على الممثل الشهير كيفين سبيسي لتقديم الحفل المقرر في نيويورك يوم 11 يونيو حزيران للاحتفاء بالأفضل على مسارح برودواي هذا العام.

وذكر تلفزيون “سي.بي.إس” أن هذه ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها سبيسي الحفل.

ونال سبيسي 57 عاما جائزتي أوسكار وتوني من قبل ويلعب حاليا دور البطولة في المسلسل الدرامي السياسي “هاوس أوف كاردز” من إنتاج نتفليكس.

كما كان المدير الفني لشركة “أولد فيك”المسرحية في لندن لمدة عشر سنوات.

وقال سبيسي ساخرا في بيان “كنت الخيار الثاني للمشاركة في فيلم “يوجوال ساسبكتس”والرابع في فيلم “طأمريكان بيوتي” والخيار رقم 15 لتقديم حفل جوائز توني هذا العام. أعتقد أن حياتي العملية تسير قطعا في الاتجاه الصحيح.”

وأضاف “ربما يقع الاختيار علي لأقدم حفل جوائز الأوسكار إذا رفض الآخرون.”

وقدم حفل جوائز توني العام الماضي الممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن الذي قدم أيضا حفل جوائز جرامي الموسيقية في فبراير شباط.

وستعلن ترشيحات جوائز توني التي تشمل الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية والممثلين على مسارح برودواي في الثاني من مايو أيار. وكانت مسرحية هاميلتون الموسيقية التاريخية حصدت 11 من جوائز توني العام الماضي.