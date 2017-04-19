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اقبت محكمة جنايات أحداث شمال الزقازيق برئاسة المستشار بلال أبو خضرة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى الكومى، ومحمد بهاء الدين عبد الحميد، وبحضور أحمد علام وكيل نيابة ههيا، وسكرتارية محمد حسن، عاطل عمره 17 سنة، بالسجن لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته بانجو.

تعود أحداث القضية رقم 7 لسنة 2017 جنايات أحداث أبو كبير، عندما تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، من ضبط “محمد.ع” 17 سنة مقيم بندر أبو كبير بحوزته بانجو، بجوار مقابر أبو كبير، وبعرضه على النيابة العامة بأبو كبير، قررت إحالته لجنايات الأحداث.