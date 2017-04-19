القاهرة - اخبار مصر

يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره سموحة، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريقين.

حرص التشيكى شتراكا، المدير الفنى للإسماعيلى على مشاهدة مباراة سموحة الأخيرة أمام بيدفيست فى بطولة الكونفيدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بتحقيق الفوز.

ولعب فريق الإسماعيلى 23 مباراة جمع منها 31 نقطة مما جعل ترتيبه بالجدول فى المركز التاسع، وخرج أداء الفريق بتفاوت كبير حيث تأرجحت نتائجه وأداؤه الجماعي وفاز فريق الدراويش فى آخر مبارياته أمام فريق الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة وقدم أداء طيبا، وهو ما يزيد لقاء اليوم أمام سموحة قوة خاصة فى ظل الحالة الجيدة للاعبين صغار السن الذين استعان بهم الجهاز الفنى على فترات خلال الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة بروح معنوية عالية، عقب التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وحرص مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق على مواصلة التدريبات دون راحة استعداداً للإسماعيلى، كما رصد مجلس الإدارة مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز واحتلال المركز الرابع.