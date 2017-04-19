القاهرة - اخبارمصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية حيث كان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء وقد كان من بين الحضور عدد من السادة الوزراء وكبار العاملين بالجهاز والقائمين على المشروع.

وقد استمع الرئيس خلال زيارته للجهاز إلى شرح من اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز عن تفاصيل مشروع التعداد العام وحصر السكان والذى يتم لأول مرة بشكل إلكترونى ويهدف إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر.

وقد عرض رئيس الجهاز العناصر الرئيسية لعملية التعداد بما تشمله من بنية تحتية تكنولوجية، واختيار وتدريب للعاملين، وتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية التعداد.

ثم عرض الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد الإجراءات التي يقوم بها العاملون بالجهاز على مستوى الجمهورية في إطار تنفيذ التعداد فضلاً عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعداد.

وشاهد االرئيس فيلماً تسجيلاً عن مشروع التعداد العام للسكان، كما قام سيادته بمراجعة وتسجيل بياناته على مسجل البيانات الخاص بذلك ثم قام الرئيس بتدشين الطابع التذكاري الذي تم إصداره بمناسبة مشروع التعداد العام.

وحرص الرئيس في ختام زيارته للجهاز على توجيه رسالة شكر للعاملين الميدانيين بمشروع التعداد البالغ عددهم حوالي 40 ألف عام أعرب خلالها عن تقديره لما قاموا به في المراحل السابقة مؤكداً ثقته في بذلهم مزيداً من الجهد لإنجاح هذا المشروع القومى الهام الذى ينتظر نتائجه كافة أطياف المجتمع.