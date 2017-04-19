أخبارمصر- نهى حمودة

هنأ اللواء اركان حرب محمد عبدالله الشهاوي مستشار كلية القادة والاركان مصر والامة العربية بتسلم مصر غواصة ” تحيا مصر” وهي غواصة المانية وانضمامها الى الاسطول البحري للقوات البحرية المصرية وذكر ان هذه الغواصة هي من الغواصات الهجومية والتي تغوص نصف كيلو تحت الماء وتسير 12 الف كيلو واكد ان ذلك يبعث رسالة ان الجيش المصري لديه الان طفرة غير مسبوقة في التسليح

واضاف في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاربعاء ان الوقود يمكنها ان تصنعه بنفسها من خلط الماء والهيدروجين لتصنع وقودها وفيها اسلحة ضد الطوربيدات وضد القطع البحرية

ولفت الى ان تصنيف مصر هو السادس عالميا في القوات البحرية بينما تصنيف اسرائيل ال36 وذكر الى ان مصر لديها مقارنة عددية ومقارنة نوعية ومصر اكبر خمس مرات من اسرائيل بالاضافة الى تواجد اسلحة الردع مثل الغواصة والميسترال وقواتنا الجوية ايضا هي القوة الجوية الثامنة على مستوى العالم

وذكر ان هناك طفرا غير مسبوقة في تسليح الجيش المصري كما ان