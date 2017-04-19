اخبارمصر - سماء المنياوي

أفتتحت الأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون ملتقى القاهرة الدولى للفنون التشكيلية (المكان و الزمان) بقاعة د.مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية بالمبنى المركزى بأكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور محمد عزب.

شهد الافتتاح الذي عقد امس الثلاثاء كوكبة من من الشخصيات العامة والفنانين المصريين والعرب المشاركين بالملتقى من عدة دول عربية منها السعودية و الإمارات وسوريا والعراق واليمن.

ويضم المعرض عدد كبير من الأعمال الفنية تمثل العديد من الاتجاهات الفنية الحديثة وعبرت الدكتورة أحلام يونس عن سعادتها البالغة بهذا المعرض الذى يضم العديد من الفنانين العرب و المصريين تحتضنهم أكاديمية الفنون التى سوف تستمر دائما فى تقديم دورها التنويرى وتبنى كافة الفنانين المصريين والعرب من كافة الأعمار وتقديم أعمالهم و إبداعاتهم للجمهور.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بمشاركة مجموعة المرسم برئاسة أ.خليل أحمد و بالتنسيق مع الكاتب الصحفى عمرو الكاشف الذى قدم درع تكريم للأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون على دورها فى تشجيع شباب الفنانين لتقديم إبداعاتهمويذكر أن المعرض يستمر حتى يوم 28 أبريل 2017 .