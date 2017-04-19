أخبار مصر- سماء المنياوي

افتتح الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان الإجتماع الأول لمجلس إدار الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء أمس الثلاثاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى.

وفِي كلمته اكد وزير الصحة والسكان أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك هيئة للتدريب الطبى مصرية تشمل جميع القطاعات المعنية بالطب فى مصر.

وأكد وزير الصحة والسكان انه لا يمكن ان تكون لمصر الريادة فى المجال الطبى إلا بالريادة فى التدريب والتعليم الطبى المستمر ، مشيرا الى أن فكرة إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للاطباء ترجع الى الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء.

وأضاف وزير الصحة والسكان انه يتخرج من الجامعات المصرية حوالى 8 آلاف طبيب سنويا يتقدم منهم الفين طبيب للحصول على الدراسات العليا بالجماعات من “شهادات الماجستير والدكتوراه ” وألفين آخرين يتم إستيعابهم بالزمالة المصرية ، لافتا إلى انه يتبقى 4 آلاف طبيب خارج نظاق التدريب وليس لهم مكان فى التعليم الطبى وهيئة التدريب سستولى تدريب هؤلاء الأطباء وسد الفجوة التعليمية بمنظومة التدريب الطبى فى مصر .

وتابع وزير الصحة والسكان ان هيئة التدريب ستضع اللبنة الأولى للتطوير الحقيقى للتعليم الطبى فى مصر كما ان التدريب العملى سيأخذ شكل جديد مؤكدا ان مصر فى حاجه شديدة للطبيب الآمن ” لديه التدريب الطبى العملى والمعلومات الطبية ” ، مؤكدا على أنه حرص على عدم تمثيل وزير الصحة بهذه الهيئة لكى تكون مستقلة ولديها ميزانية مستقلة أيضا