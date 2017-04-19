كيتو- أ ش أ

أظهرت نتائج إعادة فرز أصوات ما يقرب من1.3 مليون ناخب في انتخابات الرئاسة في الإكوادور عدم وجود اختلافات كبيرة بينها وبين النتائج السابقة التي أظهرت فوز مرشح الحزب الحاكم لينين مورينو.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء عن رئيس المجلس الوطني للانتخابات خوان بابلو بوزو قوله “إن عملية إعادة فرز الأصوات قد انتهت وصدقت على النتائج”.

وكان زعيم المعارضة جوليرمو لاسو قد دعا إلى إعادة فرز جميع الأصوات في الانتخابات التي جرت في 2 أبريل الجاري مستشهدا بوقوع عمليات تزوير، إلا أن السلطات الانتخابية وافقت على إعادة فرز الأصوات في المناطق المتنازع عليها فقط.

ورفض لاسو المشاركة في إعادة فرز الأصوات ووصفها بأنها مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية التي لم تكن شفافة.

يشار إلى أن مورينو – الذى كان مسئولا بارزا فى حكومة كوريا ما بين 2007 و2013 – قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتخفيض النفقات والضرائب، فيما تعهد لاسو، الذى ينتمى إلى يمين الوسط والذى كان يعمل فى القطاع المصرفى، بتوفير مليون فرصة عمل.