الخرطوم - أ ش أ

ناشد المستشار وئام سويلم قنصل مصر العام بالسودان، وسائل الإعلام والمسئولين عن مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، لاسيما المنسوب للمسئولين في البلدين، مؤكدا على متانة ورسوخ العلاقات بين مصر والسودان.

وحث القنصل العام، وسائل الإعلام في البلدين على قطع الطريق أمام كل من يحاول نشر أخبار كاذبة تسئ للعلاقات، وتضرب الفتنة بين البلدين وشعبيهما.

وأكد على أهمية العلاقات المصرية السودانية على كافة المحاور، وعلى مختلف المستويات بين البلدين، لافتا إلى امتداد الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.