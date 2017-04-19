واشنطن- أ ش أ

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق عشوائي للنار بمدينة فريزنو وسط ولاية كاليفورنيا أقدم عليه رجل يبلغ من العمر 39 عاما .

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن رئيس شرطة مدينة فريزنو جيري داير قوله إن الرجل الموقوف يدعى كوري علي محمد ويطلق على نفسه اسم “يسوع الأسود”، وأضاف إن الموقوف أطلق في أقل من دقيقة 16 رصاصة من مسدسه في الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار رئيس الشرطة إلى أن المتهم كان مطلوبا للشرطة لضلوعه في إطلاق نار الأسبوع الماضي، رافضا أن يصف الحادث بالإرهابي.

وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل التحقيق في الحادث.