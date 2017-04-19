القاهرة - أخبار مصر

يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألمانى لقلب الطاولة على موناكو الفرنسي، فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء بملعب “لويس الثاني” فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وخسر بوروسيا دورتموند أمام موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الذهاب التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب “سيجنال إيدونا بارك”، بمدينة “دورتموند” الألمانية، بعدما تقرر تأجيلها لمدة 24 ساعة أثر الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له حافلة الفريق الأصفر، ما أسفر عن إصابة الإسبانى مارك بارترا ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ويتسلح دورتموند فى مباراة اليوم بعودة نجمه ماركو ريوس الذى تغيب للإصابة منذ مارس الماضى وشارك أمام أينتراخت فرانكفورت السبت الماضى وسجل هدفًا.