القاهرة - أخبار مصر

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء بقصر التحرير في القاهرة ، وزير خارجية أثيوبيا ووركنيه جيبيهو، حيث تتركز مباحثاتهما حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما بالإضافة لملف مياه النيل.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، انه من المقرر ان يعقد الجانبان، عقب اللقاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ووصل وزير الخارجية الاثيوبي صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، قادمًا من أديس أبابا، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين لبحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.