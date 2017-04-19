الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أطلق سراح 16 موظفا في الأمم المتحدة بعدما احتجزهم متمردون سابقون من جنوب السودان رهائن خلال النهار في مخيم للاجئين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما افاد مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف اسمه.

واحتجز هؤلاء العاملون في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) في مخيم مقاتلين سابقين في مونيجي خارج مدينة غوما بشرق البلاد.

وقال المسؤول “يسرنا أن نؤكد أن جميع عناصر مونوسكو الـ16 الذين احتجزوا في وقت سابق، أطلق سراحهم” من غير أن يحدد جنسياتهم.

وأضاف “المخيم هادئ وتحت السيطرة التامة لمونوسكو، وكل عناصرها عادوا إلى منازلهم بأمان”.

وفتح تحقيق حول هذا الحادث الذي لم يوقع ضحايا، بحسب المصدر ذاته.

ويعيش حوالى 530 متمرداً سابقاً من جنوب السودان في مخيّم مونيغي، بعدما فروا عبر الحدود عند اندلاع القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان في يوليو.