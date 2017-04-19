طوكيو - رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.

وكان بنس يتحدث على متن حاملة الطائرات رونالد ريجان والتي تخضع حاليا لعملية صيانة دورية سلفا في ميناء يوكوسوكا باليابان.

وقال بنس أيضا إن الولايات المتحدة ستحمي حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض الصين نزاعا مع عدة دول في جنوب شرق أسيا حول حقوق الملكية.