القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 19 ابريل

المدينة السعودية

* استشهاد 12عسكريا في سقوط «عمودية» سعودية باليمن.

* مواجهات قرب معسكر خالد وسقوط قتلى من الحوثيين.

* الصراف: إسرائيل والإرهاب أخطر أعداء لبنان.

* الأمم المتحدة: المدنيون المحاصرون بالموصل يواجهون «كارثة إنسانية».

* فرنسا تحبط هجوما «عنيفا وشيكا» قبل انتخابات الرئاسة.

* رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة.

الإمارات اليوم

* ماي تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 8 يونيو.

* «قسد» تشكل مجلساً لإدارة الرقة.

* الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو.

* القوات العراقية تسعى إلى تحرير آخر 6 أحياء في غرب الموصل.

* الإمارات تواصل دعمها لإعادة تأهيل مطار عدن.

* خربة طانا.. 280 فلسطينياً من البيت إلى الكهف.

* خصوم أردوغان لا يتعلمون من دهائه السياسي.

القبس الكويتية

* سفاح أوهايو ينتحر بعد أن لاحقته الشرطة ببنسلفانيا.

* ضبط بنادق ومتفجرات في مرسيليا وإحباط هجوم.

* هاواي تجهّز الملاجئ استعداداً لتهديد بيونغ يانغ.

* خطة أمريكية من 4 مراحل لتسوية النزاع السوري.

* الجبير إلى موسكو تمهيداً لزيارة الملك سلمان.

* العاهل الأردني شارك في مناورات بالذخيرة الحية.