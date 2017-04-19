صحافة عربية: استشهاد 12عسكريا في سقوط «عمودية» سعودية باليمن
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 19 ابريل
المدينة السعودية
* استشهاد 12عسكريا في سقوط «عمودية» سعودية باليمن.
* مواجهات قرب معسكر خالد وسقوط قتلى من الحوثيين.
* الصراف: إسرائيل والإرهاب أخطر أعداء لبنان.
* الأمم المتحدة: المدنيون المحاصرون بالموصل يواجهون «كارثة إنسانية».
* فرنسا تحبط هجوما «عنيفا وشيكا» قبل انتخابات الرئاسة.
* رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة.
الإمارات اليوم
* ماي تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 8 يونيو.
* «قسد» تشكل مجلساً لإدارة الرقة.
* الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو.
* القوات العراقية تسعى إلى تحرير آخر 6 أحياء في غرب الموصل.
* الإمارات تواصل دعمها لإعادة تأهيل مطار عدن.
* خربة طانا.. 280 فلسطينياً من البيت إلى الكهف.
* خصوم أردوغان لا يتعلمون من دهائه السياسي.
القبس الكويتية
* سفاح أوهايو ينتحر بعد أن لاحقته الشرطة ببنسلفانيا.
* ضبط بنادق ومتفجرات في مرسيليا وإحباط هجوم.
* هاواي تجهّز الملاجئ استعداداً لتهديد بيونغ يانغ.
* خطة أمريكية من 4 مراحل لتسوية النزاع السوري.
* الجبير إلى موسكو تمهيداً لزيارة الملك سلمان.
* العاهل الأردني شارك في مناورات بالذخيرة الحية.
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