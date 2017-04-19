أخبار مصر - وكالات

أعلن نادي باستيا الفرنسي، يوم الثلاثاء، أنه رفع دعوى قضائية ضد جماهيره التي اقتحمت أرض الملعب، وهاجمت لاعبي أولمبيك ليون، خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي، مما تسبب في إيقاف المباراة.

وأوضح باستيا أن “المشجعين الذين تم التعرف على هويتهم سيتم حظر دخولهم ملعب الفريق لفترة طويلة، وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالإستاد بشكل أكبر”.

وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد الماضي، إلغاء مباراة باستيا وليون بنهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب شغب الجماهير.

كانت مجموعة من مشجعي فريق باستيا اعتدت على لاعبي ليون خلال فترة الإحماء قبل المباراة، وهو ما أدى إلى تأخير إنطلاقها لما يقرب من ساعة كاملة.