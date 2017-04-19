هيوستن - رويترز

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إن بوش نقل مجددا إلى مستشفى في هيوستن للعلاج من حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي وهي المرة الثانية التي يعاني فيها من مرض يتعلق بالجهاز التنفسي خلال ثلاثة أشهر لكنه “سيكون على ما يرام”.

وقال جيم ماكجراث المتحدث باسم العائلة إن الرئيس الأسبق (92 عاما) نقل إلى المستشفى يوم الجمعة “للملاحظة بسبب سعال مستمر منعه من الحصول على الراحة المناسبة”.

وأضاف ماكجراث في بيان “تم تشخيص حالته بأنه يعاني من حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي وتم علاجه منها”.

وتابع “الرئيس في حالة معنوية طيبة للغاية وسيظل تحت الملاحظة إلى أن يستعيد قواه”.

ولم يقدم ماكجراث على الفور أي معلومات إضافية سوى أن بوش في مستشفى ميثوديست بهيوستن التي أمضى فيها أكثر من أسبوعين في يناير بعد إصابته بالتهاب رئوي أيضا.