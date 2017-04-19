لوس انجليس - أ ف ب

أقدم رجل يبلغ من العمر 39 عاما على اطلاق النار بشكل عشوائي الثلاثاء في مدينة فريزنو في وسط كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح آخر قبل القاء القبض عليه، بحسب الشرطة الأميركية.

والمشتبه به باطلاق النار أمريكي أسود يدعى كوري علي محمد، ويعتقد انه أطلق النار على حارس أمني الاسبوع الماضي خارج فندق صغير في المدينة، وقد توفي هذا الحارس لاحقا متأثرا بجراحه.

وقال قائد شرطة فريزنو جيري داير للصحفيين ان محمد الذي يستخدم ايضا اسم “بلاك جيزيس” او “يسوع الأسود” صاح بعبارة “الله أكبر” خلال عملية توقيفه.

وأضاف ان محمد أورد في منشورات له على صفحته في موقع فيسبوك بأنه يكره الحكومة وذوي البشرة البيضاء.

وقال داير ان “هذا كان عمل عنف عشوائي وهجمات بدون دوافع من قبل شخص كان مصمما اليوم على ارتكاب جرائم”.

وأشار الى ان هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان محمد قد قام بالتصرف بمفرده.

وقال الناطق باسم الشرطة الملازم مارك هادسون انه قد تم الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) حول عمليات القتل ومن السابق لاوانه اعتبار ما حدث عملا ارهابيا.