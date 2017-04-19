الرباط - أ ش أ

فاز فريق كرة اليد للرجال بالنادي الأهلي على رجاء أغادير المغربي 28 -27 في مباراة جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس التي تحتضنها المغرب.

وانتهى الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 17 -14، وفي نهاية الشوط الثاني والمباراة فاز الأهلي 28 -27.

كان فريق كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 37 – 24 في أولى مبارياته بالبطولة، ثم فاز على باتروناج الكونغولي بنتيجة 31 / 24 في ثاني لقاءاته قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية من المباريات السبت الماضي ويفوز على كانو بيلارز النيجيري بنتيجة 31-24 فى ثالث مواجهاته أول أمس.

يلعب فريق الأهلي لكرة اليد في المجموعة الثانية بجانب كل من شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية، وباتروناج الكونغولي، ورجاء أغادير المغربي وكانو بيلارز النيجيري.

وكان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني عاصم حماد توج بلقب السوبر الإفريقى لكرة اليد الأربعاء الماضي بالفوز على الزمالك بنتيجة 29 – 23 ليتأهل إلى كأس العالم للأندية بقطر سبتمبر المقبل.