باماكو - أ ف ب

قتل خمسة جنود ماليين مساء الثلاثاء في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون في منطقة تمبكتو المضطربة في شمال مالي، بحسب بيان للحكومة، فيما اعلن الجيش الفرنسي عن “تحييد” حوالي عشرة من المهاجمين.

وقال بيان حكومة مالي ان هجوما استهدف فجرا معسكرا للجيش في منطقة غورما راروس النائية على بعد حوالى 120 كيلومترا من مدينة تمبكتو.

وأضاف البيان ان الهجوم “من قبل مجموعة ارهابية” أدى الى “مقتل خمسة جنود وجرح حوالى عشرة آخرين”، دون تحديد انتماء المهاجمين.

وقال الجيش الفرنسي ان جنودا يشاركون في عملية بارخان العسكرية التي تستهدف الجهاديين في منطقة الساحل قد وصلوا الى موقع الهجوم بعد تنبيه من الجنود الماليين.

وقد أرسلت طائرة وفرقة كوماندوس وتم “تحييد” عشرة مهاجمين على بعد 30 كيلومترا من المعسكر الذي تعرض للهجوم، بحسب الجيش الفرنسي، دون تحديد ما اذا كان هؤلاء المهاجمين قد قتلوا او جرحوا.

وادانت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي الهجوم “الارهابي”، وقالت انها ارسلت مروحية لاجلاء الجنود الجرحى.

وكان شمال مالي قد سقط بأيدي مجموعات جهادية في ربيع 2012 قبل طردهم اثر تدخل دولي قادته فرنسا في بداية عام 2013.

لكن لا تزال مناطق بأكملها خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية ومهمة الأمم المتحدة، حيث يتم استهداف هذه المناطق بهجمات دامية بانتظام رغم توقيع اتفاق سلام عام 2015 كان من المفترض ان يعزل الجهاديين بشكل نهائي.