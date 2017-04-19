القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 17 ابريل

الأهرام

* السيسى يدعو إلى المصالحة الوطنية بالعراق.

* الحكيم: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى العالم العربى.

* الرئيس: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتوسع فى «الحماية الاجتماعية».

* قابيل خلال لقائه الأمير تركى: 4 مليارات جنيه استثمارات سعودية فى مشروعات صناعية بمنتجات محلية الصنع.

* وفد أمريكى خلال لقاء وزير الأوقاف: الرئيس السيسى يعمل لإنقاذ العالم من الإرهاب وليس مصر وحدها.

* وزير التنمية المحلية يوجه بتيسير إجراءات الاستثمار فى الأقصر.

* هيئة كبار العلماء: الأزهر قائم على تحقيق أمانة الدين.

* نيفين جامع: 29 مليار جنيه لتمويل 2.5 مليون مشروع صغير.

* سحر نصر: 250 مليون دولار خطوط ائتمان لتمويل الصادرات المصرية لإفريقيا.

* تقرير البنك الدولى: ارتفاع النمو فى مصر إلى 3.9% وتعافى قطاع السياحة.

* الملا: فرص كبيرة لزيادة حجم أعمال شركة الحفر المصرية.

* وزير التموين: إنهاء إجراءات دخول 250 سيارة تبريد من الجمارك لمشروعات الشباب.

* محافظ الإسماعيلية يتدخل مع وزارة الصحة لإنقاذ حياة طفلين.

* مقتل إرهابى وإصابة ضابطى شرطة فى تبادل لإطلاق النار بدمياط.

* اعتماد نتيجة «الأزمة» لصالح المقاصة 2/ صفر.

الأخبار

* السيسي: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأقل دخلاً.

* الرئيس: الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات وتطوير الطرق في أسرع وقت.

* السيسي: ندعم المصالحة الوطنية العراقية وجهود التنمية والاستقرار.

* الرقابة الإدارية تفاجئ شركات السياحة في القاهرة و٧ محافظات.

* وفد أمريكي لوزير الأوقاف: الرئيس السيسي يعمل لإنقاذ العالم كله من الإرهاب.

* عبدالعال: تعزيز العلاقات البرلمانية مع العراق.

* وزير البيئة: الزيادة السكانية تهدد مستقبل المياه في مصر.

* الري تبحث عن تمويل لدراسة تأثير المتغيرات المناخية علي 42 محطة ري.

* الزراعة: 100 مليون جنيه.. و25 ألف رأس ماشية لبدء التنفيذ.

* هيئة كبار العلماء: مفجر نفسه.. خالد في جهنم.

* في قضية اغتيال المستشار هشام بركات: النيابة تطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد محام اتهم الطب الشرعي بالتزوير.

* خطايا الجبلاية علي مائدة الفيفا.