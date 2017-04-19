صحافة مصرية: السيسى يدعو إلى المصالحة الوطنية بالعراق
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 17 ابريل
الأهرام
* السيسى يدعو إلى المصالحة الوطنية بالعراق.
* الحكيم: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى العالم العربى.
* الرئيس: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتوسع فى «الحماية الاجتماعية».
* قابيل خلال لقائه الأمير تركى: 4 مليارات جنيه استثمارات سعودية فى مشروعات صناعية بمنتجات محلية الصنع.
* وفد أمريكى خلال لقاء وزير الأوقاف: الرئيس السيسى يعمل لإنقاذ العالم من الإرهاب وليس مصر وحدها.
* وزير التنمية المحلية يوجه بتيسير إجراءات الاستثمار فى الأقصر.
* هيئة كبار العلماء: الأزهر قائم على تحقيق أمانة الدين.
* نيفين جامع: 29 مليار جنيه لتمويل 2.5 مليون مشروع صغير.
* سحر نصر: 250 مليون دولار خطوط ائتمان لتمويل الصادرات المصرية لإفريقيا.
* تقرير البنك الدولى: ارتفاع النمو فى مصر إلى 3.9% وتعافى قطاع السياحة.
* الملا: فرص كبيرة لزيادة حجم أعمال شركة الحفر المصرية.
* وزير التموين: إنهاء إجراءات دخول 250 سيارة تبريد من الجمارك لمشروعات الشباب.
* محافظ الإسماعيلية يتدخل مع وزارة الصحة لإنقاذ حياة طفلين.
* مقتل إرهابى وإصابة ضابطى شرطة فى تبادل لإطلاق النار بدمياط.
* اعتماد نتيجة «الأزمة» لصالح المقاصة 2/ صفر.
الأخبار
* السيسي: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأقل دخلاً.
* الرئيس: الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات وتطوير الطرق في أسرع وقت.
* السيسي: ندعم المصالحة الوطنية العراقية وجهود التنمية والاستقرار.
* الرقابة الإدارية تفاجئ شركات السياحة في القاهرة و٧ محافظات.
* وفد أمريكي لوزير الأوقاف: الرئيس السيسي يعمل لإنقاذ العالم كله من الإرهاب.
* عبدالعال: تعزيز العلاقات البرلمانية مع العراق.
* وزير البيئة: الزيادة السكانية تهدد مستقبل المياه في مصر.
* الري تبحث عن تمويل لدراسة تأثير المتغيرات المناخية علي 42 محطة ري.
* الزراعة: 100 مليون جنيه.. و25 ألف رأس ماشية لبدء التنفيذ.
* هيئة كبار العلماء: مفجر نفسه.. خالد في جهنم.
* في قضية اغتيال المستشار هشام بركات: النيابة تطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد محام اتهم الطب الشرعي بالتزوير.
* خطايا الجبلاية علي مائدة الفيفا.
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