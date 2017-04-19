الخرطوم - أ ش أ

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في استشهاد 12 عسكريا في حادث سقوط طائرة.

وأعرب الرئيس البشير عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب المملكة السعودية وأسر الشهداء، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهداء الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

يذكر أن سقوط الطائرة، أسفر عن مصرع 4 ضباط و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العسكرية.