ليما - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 6 ريختر منطقة الأمازون شمالي بيرو، ولم يتم تسجيل إصابات أو تلفيات جراء الزلزال، على الرغم من أنه استشعر بقوة في كولومبيا والإكوادور.

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن الزلزال وقع بعد ظهر اليوم /الثلاثاء/ في منطقة قليلة السكان تقع على بعد 263 كيلومترا شمالي مدينة إكويتوس البيروفية، حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وفي العاصمة الإكوادورية كيتو، فر الناس من الأبنية وهنأوا بعضهم في الساحات بعد نجاتهم من الزلزال الذي شعروا به بعد أيام من حلول الذكرى الأولى لزلزال قوي ضرب البلاد العام الماضي وبلغت قوته 7،8 على مقياس ريختر مخلفا ما يقرب من 700 قتيل.