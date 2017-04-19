الإسكندرية - أ ش أ

أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، مدير الإدارة الهندسية لحي وسط ومهندس بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط للنيابة الإدارية لعدم تنفيذهما قرار إزالة للأدوار المخالفة بالعقار المخالف رقم 108 بشارع ممفيس بمنطقة الإبراهيمية.

وذكر بيان أصدرته محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن تقاعس المهندسين عن أداء مهامهم وإزالة الأدوار المخالفة أدى إلى شروخ وشقوق بالعقار المجاور له رقم 106 وتضرر سكانه، وأن الإجراء جاء رداk على الشكوى المقدمة من أحد قاطني العقار المتضرر ضد المهندسين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول المخالف.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بمعاقبة كل مقصر عن أداء مهام عمله وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري للثغر.

وفي سياق متصل أحال سلطان، المسئولين بإدارة المشروعات بحي منتزه أول للنيابة الإدارية وذلك لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة بعقار رقم 3 قطعة بشارع أحمد السكندري من محمد نجيب بالسيوف بحري، وبناء رقم 7 بشارع الوحدة من شارع 45 بالعصافرة قبلي بشرق المدينة.

وأسفرت تحقيقات المسئولين عن متابعة تنفيذ أعمال الإزالة بأن إدارة المشروعات بحي منتزه أول مسئولة عن عدم قيام مقاول الهدم والإزالة بتنفيذ القرارات الصادرة للأدوار المخالفة بالعقارات المذكورة.