مدريد - أ ش أ

تأهل ريال مدريد الإسباني، إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكان الريال قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في ألمانيا بنتيجة 2-1، ليبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويصبح الفريق الثاني الذي يضمن التواجد في الدور نصف النهائي بعد تأهل جاره أتلتيكو مدريد على حساب ليستر سيتي الإنجليزي .

انتهى الوقت الأصلي للقاء بتقدم بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، حيث سجل للفريق الألماني ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وسيرجيو راموس لاعب الريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، بينما سجل للفريق الملكي، رونالدو في الدقيقة 76.

وفي الشوطين الإضافيين، تمكن أصحاب الأرض من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق رونالدو “هدفين” في الدقيقتين 105 و109، وأسينسيو في الدقيقة 112، ليحقق الريال فوزا ثمينا يتأهل به للدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية.