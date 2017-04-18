ليستر (بريطانيا) - أ ش أ

فرض أتلتيكو مدريد التعادل بهدف لمثله على مضيفه ليستر سيتي على ملعب “كينج باور” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ليتأهل بمجموع المبارتين (2-1) إلى الدور نصف النهائي.

وكان الأتليتي قد فاز على أرضه ذهابا بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها مهاجمه أنطوان جريزمان، وتمكن من هز شباك مضيفه الليلة برأسيه ساؤول نيجيز قبل أن يدرك جيمي فاردي التعادل.

وأنهى الفريق المدريدي مغامرة ليستر الذي يشارك في التشامبيونز ليج للمرة الأولى عند ربع النهائي، وهو الدور الذي كان يحمل فيه لواء الكرة الانجليزية بعد سقوط كبار البريميير ليج في الأدوار السابقة.

مالت السيطرة في الشوط الاول لأصحاب الارض مع تراجع الاتليتي للدفاع، ليصعب المهمة على “الثعالب” في الوصول لمنطقته.

أحرز ساؤول نيجيز الهدف الاول بضربة رأسية في الدقيقة 26 عندما ارتقى لعرضية ارسلها فليبي لويس من الجهة اليسرى ليسددها قوية برأسه داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.

استمرت سيطرة ليستر في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق مهاجمه جيمي فاردي من متابعة لتسديدة ارتدت من أقدام الدفاع داخل المنطقة.

وكاد أصحاب الارض أن يضيفوا الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق ولكن دفاع الاتليتي أبعد تسديدة الارجنتيني ليوناردو أولوا من على خط المرمى.

وأطلق الجزائري رياض محرز تسديدة قوية من كرة ثابتة أمام المنطقة ولكنها علت العارضة بسنتيمترات في الدقيقة 76.

تواصل ضغط الثعالب في الدقائق المتبقية وشكلوا خطورة على مرمى الحارس يان أوبلاك عن طريق الكرات العرضية لكنهم لم يتمكنوا من هز الشباك مرة أخرى لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.