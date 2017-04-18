القاهرة - أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الأربعاء, في دوري القسم الأول “الدوري الممتاز” .

ومن المقرر أن يدير مباراة طنطا والمصري المؤجلة من الأسبوع ال` 24 الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد مصطفى وخالد رمضان, وأحمد العزاوي حكما رابعا.

وسيدير لقاء الإسماعيلي وسموحة المؤجلة من الأسبوع ال` 24 الحكم محمود عاشور ويعاونه أحمد حسام طه ومحمد عبد القادر, ومحمود الشرقاوي حكما رابعا.

كما سيدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثاني الحكم أمين عمر ويعاونه سمير جمال وأشرف متولي, وعمرو رمضان حكما رابعا.