موسكو - وكالات

افاد بيان الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء بأن موسكو وأنقرة اتفقتا على إجراء مشاورات خلال الأسبوعين القادمين بهدف وضع خارطة طريق لرفع القيود المفروضة على إمدادات المنتجات الزراعية.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع بين أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو اليوم الثلاثاء بمحمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، بحث المسؤولان خلاله إلغاء التدابير الاقتصادية المفروضة على المنتجات الزراعية.

وسيعقد الجانبان بحسب البيان خلال الأسبوعين القادمين مشاورات مكثفة يضعان خلالها جدولا زمنيا لإلغاء القيود يتضمن مراحل رفع هذه التدابير.