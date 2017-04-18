الرباط - أ ش أ

غادرت العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم الثلاثاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عائدة إلى القاهرة بعد ترؤسها جلسة أعمال الاجتماع السنوي 46 للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة المغربية الرباط وتستمر حتى الغد.

وكانت سحر نصر وقعت صباح اليوم على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ب 26 مليون دينار كويت للمساهمة في إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم.