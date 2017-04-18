أخبار مصر - سماء المنياوي

استشهد أمين شرطة وأصيب 4 آخرين اثر تعرض قوة أمنية قرب دير سانت كاترين لإطلاق النار، حسبما أفاد موفد التليفزيون المصري في جنوب سيناء.

وأكد المراسل أن دير سانت كاترين لم يتعرض لأي هجوم إرهابي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، لافتا إلى تحويل المصابين لمستشفى شرم لشيخ الدولى.

وأشار” مجاهد” إلى ان الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان يتابع مع محافظ جنوب سيناء مستجدات الحادث، كما وجه بوجود فريق من أساتذة الجامعات بالأزهر فى تخصصات الجراحه العامة والعظام بالإضافة لأساتذه من القصر العينى فى جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى ، وأكد على توافر أكياس الدم والأدوية بالمستشفى، فيما تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة إلى الدرجة القصوى.

من جانبها أكدت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جاري نقلهم لمستشفى شرم الشيخ.