كينشاسا - أ ش أ

احتجز مائة من اللاجئين من جنوب السودان, في شرقي الكونغو, 13 من أفراد بعثة الأمم المتحدة رهائن, مساء اليوم الثلاثاء, مطالبين إياهم بالانتقال إلى دولة ثالثة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة في مدينة جوما الكونغولية دانييل رويز- بحسب ما نقلت إذاعة سويسرا الدولية- إن من قاموا باحتجاز أفراد البعثة هم مجموعة من ضمن 530 شخصا موجودين في قاعدة مونيجي الواقعة خارج مدينة جوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية, فروا من جنوب السودان في أغسطس الماضي.

وأشار رويز إلى أن معظم من قاموا بالاحتجاز هم مقاتلون سابقون موالون لنائب رئيس الجمهورية السابق رياك مشار, الذي خاض حربا مع قوات رئيس جنوب السودان سلفا كير منذ يوليو 2016.