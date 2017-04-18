تدشين هيئة التدريب الإلزامي للأطباء لمنح تراخيص مزاولة المهنة 2017/04/18 - 21:51 تدشين هيئة التدريب الإلزامي للأطباء لمنح تراخيص مزاولة المهنة2017-04-18T21:51:42+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الألاف يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على استفتاء توسيع صلاحيات اردوغان اسرائيل ترفض التفاوض مع الأسرى الفلسطينيين مع دخول إضرابهم عن الطعام يومه الثاني المفتي يلقي كلمة بمؤتمر ” دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عمليات السلام ” بلبنان البعثة المصرية تنجح في اكتشاف مقبرة أوسرحات بالبر الغربي بالأقصر كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة بالرد على أى هجوم بالمثل العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي الى مزيد من التأزم بعد الاستفتاء
أضف تعليقاً